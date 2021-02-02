Глава Россотрудничества и внук Евгения Примакова приехал в Казань за «молодежным» опытом

23:26, 02.02.2021 28
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня Евгений Примаков — руководитель Россотрудничества, российский журналист, политический деятель и внук бывшего российского премьер-министра Евгения Максимовича Примакова — посетил Казань. Он встретился с руководством Казанского федерального университета, Торгово-промышленной палаты Татарстана и Министерства по делам молодежи республики.


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