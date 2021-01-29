Сюрприз от Владимира Зорина к Году родных языков

Сегодня в Доме дружбы народов Татарстана был дан старт Году родных языков и народного единства. Одной из частей мероприятия стало открытие выставки картин из семейной коллекции председателя комиссии Общественной палаты России по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимира Зорина. Коллекция, насчитывающая более 450 картин почти двухсот художников, начала создаваться в начале 90-х годов прошлого века, ее основу составляют работы российских художников последней четверти XX — начала XXI века.
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