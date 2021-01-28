Сегодня в Казани простились с президентом Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Ренатом Залютдиновым

Президент Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Татарстана Ренат Залютдинов ушел из жизни 27 января в возрасте 68 лет. До последних дней Залютдинов активно участвовал в деятельности ассоциации, выступая за продвижение татарской кухни на федеральном масштабе.
Залютдинов являлся совладельцем и директором расположенного в центре Казани ООО «Брупер-Науруз», ранее ему принадлежали и другие заведения общепита в Казани и Москве. Также Ренат Залютдинов был одним из первых горнолыжников Татарстана — кататься он начал еще в 1985 году, а позже принимал активное участие в развитии этого вида спорта в республике.
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