Сегодня в Казани простились с президентом Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Ренатом Залютдиновым

Президент Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Татарстана Ренат Залютдинов ушел из жизни 27 января в возрасте 68 лет. До последних дней Залютдинов активно участвовал в деятельности ассоциации, выступая за продвижение татарской кухни на федеральном масштабе.

Залютдинов являлся совладельцем и директором расположенного в центре Казани ООО «Брупер-Науруз», ранее ему принадлежали и другие заведения общепита в Казани и Москве. Также Ренат Залютдинов был одним из первых горнолыжников Татарстана — кататься он начал еще в 1985 году, а позже принимал активное участие в развитии этого вида спорта в республике.