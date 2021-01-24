10 фото недели: «Лица республики», два федерала и чем кормят школьников

00:00, 24.01.2021 10
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В традиционной фотоподборке «Реального времени» — портреты людей, ставших участниками самых заметных событий уходящей недели.

  • 1—4. На выставке из цикла «Лица республики», посвященной первому президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву.
  • 5. Народная артистка России Юлия Рутберг с программой «13 вопросов к Ахматовой» в Татарской филармонии.
  • 6—8. Визит в Казань главного санитарного врача России Анны Поповой.
  • 9. Глава Росреестра Олег Скуфинский на совещании в Казани.
  • 10. Заместитель исполнительного директора Госжилфонда РТ Булат Гилманов — о новых правилах соципотеки.

Фото: Максим Платонов, Ринат Назметдинов


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