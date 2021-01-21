Мосты, тоннели и суперпрочный цемент: как КГАСУ помогает строительной отрасли Татарстана

Сегодня в Казани прошло итоговое заседание коллегии Минстроя РТ, перед пленарной частью для участников коллегии организовали экскурсию в научно-образовательные центры КГАСУ «Технологии» и «Дороги».
Центр «Технологии» создан на базе кафедры технологии строительных материалов, изделий и конструкций КГАСУ. Его специалисты занимаются подготовкой и переподготовкой кадров для строительной индустрии и изучают способы получения и производства высококачественных строительных материалов на основе местной сырьевой базы. Среди направлений центра «Дороги» - «Мосты и тоннели», «Диагностика и прогнозирование», «Дорожное материаловедение».
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым