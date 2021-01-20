«Полностью соответствует требованиям»: казанское школьное питание глазами главного санврача России

Главный санитарный врач России Анна Попова, прибывшая в Казань для участия в коллегии Роспотребнадзора по РТ, побывала сегодня в Департаменте продовольствия и социального питания Казани и казанском лицее №186, чтобы оценить, как организовано питание школьников в Татарстане. По словам Поповой, «вся система питания полностью соответствует нашим требованиям».