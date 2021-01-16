Легендарная история любви — в подарок юбиляру

23:00, 16.01.2021 60
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Сегодня в Казанском театре им. Джалиля представили балет «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева. Спектакль приурочен к 70-летию заслуженного артиста России и Татарстана, художественного руководителя балета Владимира Яковлева. Главные партии исполнили Аманда Гомес, Михаил Тимаев, Олег Ивенко.


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