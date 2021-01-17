10 фото недели: классическая русская зима в Казани

Первая рабочая неделя января стала по-настоящему зимней. Сначала морозы — уже не Рождественские, но еще и не Крещенские, а через день — снегопады, да какие! За несколько дней выпало столько снега, сколько обычно за месяц. Вот такая морозная и снежная Казань в фотоподборке «Реального времени».
Фото: Максим Платонов, Ринат Назметдинов, Илья Репин
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