10 фото недели: классическая русская зима в Казани

00:00, 17.01.2021 10 1
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Первая рабочая неделя января стала по-настоящему зимней. Сначала морозы — уже не Рождественские, но еще и не Крещенские, а через день — снегопады, да какие! За несколько дней выпало столько снега, сколько обычно за месяц. Вот такая морозная и снежная Казань в фотоподборке «Реального времени».

Фото: Максим Платонов, Ринат Назметдинов, Илья Репин


комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 00:18
    А где русские березы ?
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