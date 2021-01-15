Приношение Учителю. Как Казанская консерватория отметила юбилей Назиба Жиганова

15 января исполнилось 110 лет со дня рождения одного из основоположников профессионального татарского музыкального искусства, основателя и первого ректора Казанской государственной консерватории, выдающегося композитора, педагога и общественного деятеля Назиба Гаязовича Жиганова.

Казанская консерватория отметила эту знаменательную дату концертной программой в ГБКЗ имени С.Сайдашева, в которой прозвучали Сюита на татарские темы, фрагменты из опер «Тюляк», «Джалиль», «Намус», «Алтынчач», балета «Нжери», кантата «Республика моя». Исполнители: симфонический оркестр и хор Казанской консерватории, хоровые коллективы Средней специальной музыкальной школы, а также солисты – выпускники и студенты вуза.