Дотянуться до «Луны»: новый арт-объект в Казани

Сегодня во дворе Национального музея РТ открылся арт-объект известного российского художника Леонида Тишкова «Лунные качели». На качелях могут одновременно кататься два человека, и благодаря им над качелями светится лайтбокс. «Зажечь» Луну в Казани можно будет до 10 января.