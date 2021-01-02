Дотянуться до «Луны»: новый арт-объект в Казани

23:00, 02.01.2021 15
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня во дворе Национального музея РТ открылся арт-объект известного российского художника Леонида Тишкова «Лунные качели». На качелях могут одновременно кататься два человека, и благодаря им над качелями светится лайтбокс. «Зажечь» Луну в Казани можно будет до 10 января.


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