15 мгновений зимы: в Галерее современного искусства открылась выставка Юрия Филимонова

В казанской Галерее современного искусства открылась выставка фотографа и журналиста Юрия Филимонова. Он был одним из ведущих казанских фотографов, мастером фоторепортажа, членом Союза фотохудожников РФ и Союза журналистов РФ. В 1969–1974 годах Юрий Филимонов был участником фотоклуба «Волга». В 1974 году стал одним из основателей фотогруппы «Тасма».

Одним из главных жанров в творчестве Юрия Филимонова стал пейзаж. На выставке представлены пятнадцать фотографий и фоторолик, на которых запечатлены окрестности Татарстана в зимнее время года.