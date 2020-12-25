15 мгновений зимы: в Галерее современного искусства открылась выставка Юрия Филимонова

18:00, 25.12.2020 16
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  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин

В казанской Галерее современного искусства открылась выставка фотографа и журналиста Юрия Филимонова. Он был одним из ведущих казанских фотографов, мастером фоторепортажа, членом Союза фотохудожников РФ и Союза журналистов РФ. В 1969–1974 годах Юрий Филимонов был участником фотоклуба «Волга». В 1974 году стал одним из основателей фотогруппы «Тасма».

Одним из главных жанров в творчестве Юрия Филимонова стал пейзаж. На выставке представлены пятнадцать фотографий и фоторолик, на которых запечатлены окрестности Татарстана в зимнее время года.


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