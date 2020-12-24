В казанском парке «Сосновая роща» открылась главная елка Кировского и Московского районов

22:30, 24.12.2020 Сюжет:  ПАО «Казаньоргсинтез» – статьи в бизнес-газете «Реальное время» 23
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Елку в парке возле ДК химиков традиционно установило ПАО «Казаньоргсинтез». Кроме того, зимний городок в этом году преобразился — для малышей создан ледяной лабиринт, также появился пункт проката коньков. Посмотреть на открытие елки и зимний городок собрались десятки горожан. Для них подготовили праздничную программу с выступлением артистов, музыкой и поздравлением от Деда Мороза и Снегурочки. Мэр Казани Ильсур Метшин и глава Кировского и Московского районов Сергей Миронов поздравили гостей события с наступающим и открыли елочный городок. 


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