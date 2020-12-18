100-летие ТАССР отметили, впереди — Год родных языков и народного единства

В казанском Кремле подвели итоги года, в течение которого отмечали 100-летие образования ТАССР, и составили планы для будущего Года родных языков и народного единства, в рамках которого уже запланировано 143 события. На совместном заседании двух оргкомитетов — по празднованию юбилея республики и проведению Года родных языков и народного единства в 2021 году — а также Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям, которые провел президент Татарстана Рустам Минниханов, побывали корреспонденты «Реального времени».
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