100-летие ТАССР отметили, впереди — Год родных языков и народного единства

В казанском Кремле подвели итоги года, в течение которого отмечали 100-летие образования ТАССР, и составили планы для будущего Года родных языков и народного единства, в рамках которого уже запланировано 143 события. На совместном заседании двух оргкомитетов — по празднованию юбилея республики и проведению Года родных языков и народного единства в 2021 году — а также Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям, которые провел президент Татарстана Рустам Минниханов, побывали корреспонденты «Реального времени».

