XXXIII Нуриевский фестиваль: «Баядерка»

Сегодня на сцене Татарского академического государственного театра оперы и балета им. М. Джалиля открылся XXXIII Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Программу фестиваля, включающую в этом году 8 спектаклей, открыл балет «Баядерка» Л Минкуса в постановке Владимир Яковлева. Главные партии исполнили Кимин Ким (Мариинский театр) и Оксана Кардаш (театр им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко).