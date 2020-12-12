В Казани завершился чемпионат мира по борьбе на поясах

Сегодня в казанском Дворце единоборств «Ак Барс» завершился XVIII чемпионат мира по борьбе на поясах среди мужчин и женщин. В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из 35 стран мира. 11 декабря прошли соревнования среди мужчин и женщин в вольном стиле, а сегодня на ковры Дворца единоборств вышли борцы классического стиля.
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