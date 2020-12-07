«Новая фантазия под музыку балета»: SHURALE на «Абязов-фестивале»

Сегодня в Большом концертном зале имени С. Сайдашева открылся VIII «Абязов-фестиваль». На открытии маэстро Рустем Абязов и его камерный оркестр La Primavera представили совместный проект с театром кукол «Экият» «SHURALE: Новая фантазия под музыку балета».
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