Big Band BGF и Филармонический джаз-оркестр РТ открыли 13-ю казанскую «Филармониаду»

23:00, 05.12.2020 29
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в Казани стартовал XIII Международный фестиваль искусств «Филармониада». Это 10-дневный концертный марафон, охватывающий все жанры сценического искусства: от классической музыки до джаза, от разговорного до танцевального действа, от фольклора до эстрады. В этом году музыкальный форум открылся концертом Big Band BGF и Филармонического джаз-оркестра РТ.


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