10 фото недели: при ближайшем рассмотрении

00:00, 06.12.2020 10 1
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  • Максим Платонов
  • Дмитрий Зайцев
  • Илья Репин
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Ринат Назметдинов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Герои подборки самых интересных фотографий, сделанных нашими корреспондентами на минувшей неделе, либо сами внимательно и заинтересованно рассматривают что-то, либо являются объектами наблюдения. Оценим эти любопытные и незашоренные взгляды.

  • 1. На концерте оркестра La Primavera «Наша музыка из «не нашего» кино» в БКЗ им. Сайдашева
  • 2. В Департаменте продовольствия и социального питания Казани.
  • 3. На заседании Советского райсуда Казани по аресту «поволжского душителя».
  • 4. На предпремьерном прогоне документального спектакля «Хуш, авылым» / «Я не вернусь» в театре им. Камала.
  • 5—6. На выставке Евгении Васильевой «Иноземье» в Галерее современного искусства.
  • 7. На репетиции новой концертной программы Государственного ансамбля песни и танца РТ.
  • 8 - 10. На открытии ТЦ KazanMall.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:03
    Немного людей было в моле?
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