Аутентичная татарская свадьба в родном краю: новая программа Госансамбля песни и танца РТ

Государственный ансамбль песни и танца Татарстана готовится представить в Казани новую концертную программу «Туган ил», посвященную 100-летию ТАССР. Концерты пройдут 9 и 10 декабря на сцене театра им. Камала. В программе — премьера музыкально-хореографического спектакля «Туй» («Свадьба») и лучшие номера из золотого фонда коллектива. В конце ноября ансамбль представил эту программу в гастрольном туре по городам России.
Музыкально-хореографический спектакль «Туй» («Свадьба») основан на фольклорно-этнографических материалах казанских и сибирских татар конца XIX — начала ХХ века. Специально для премьеры было сшито триста красочных костюмов по историческим материалам, для оркестра закупили этнические инструменты.
Фотокорреспондент «Реального времени» побывал на репетиции программы и увидел, как идет подготовка к казанской премьере.
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