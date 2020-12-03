Безграничный полет фантазии бывшей фигурантки дела «Оборонсервиса»: в Казани открылась выставка Евгении Васильевой

Сегодня в Казани, в Галерее современного искусства открылась выставка «Иноземье» Евгении Васильевой. Экс-глава имущественного департамента Минобороны во время работы там Анатолия Сердюкова в качестве министра, а ныне художница представила в Казани свой новый проект в области современного искусства. «Человек обретает свободу в искусстве, так как оно позволяет реализовать безграничный полет фантазии», — говорится в аннотации к выставке.
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