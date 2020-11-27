«Мио, минем Мио!» Знаменитая повесть Астрид Линдгрен на сцене Татарского ТЮЗа

22:50, 27.11.2020 22
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня Татарский государственный театр юного зрителя имени Г. Кариева представил премьеру спектакля «Мио, мой Мио!». В основе спектакля — одноименная повесть Астрид Линдгрен. Над постановкой работала приглашенная из Санкт-Петербурга творческая группа. Режиссером спектакля выступила Екатерина Гороховская.


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