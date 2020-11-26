Примус, Пушкин и «Книга о вкусной и здоровой пище». Необычная выставка в «Хазинэ»

Сегодня в галерее «Хазинэ» открылась выставка «ПримусПушкинПатефон», на которой представлены работы московских художников — дизайнера Аллы Бединой и офортиста Светланы Ланшаковой. На выставке показаны необычные арт-объекты. Убедитесь в этом, посмотрев фоторепортаж «Реального времени».
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