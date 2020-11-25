«Жизнь как шоу»: фотовыставка иммерсивного спектакля «Анна Каренина»

С момента премьеры в Казани нового проекта фонда «Живой город» — иммерсивного спектакля «Анна Каренина» прошло два года. Необычное прочтение романа Льва Толстого вызвало большой ажиотаж среди поклонников классики и театра. Отзывы были разные — от восторга до полного неприятия. Однако то, что проект оказался ярким и своевременным подтверждает тот факт, что к двухлетию постановки создали мультимедийную выставку «Жизнь как шоу». Экспозиция включает 150 фотографий, она открылась в парке «Россия — моя история» в первом павильоне «Казанской ярмарки». Ознакомиться с нею можно до 29 ноября.
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