Проблемные стройки Казани: как идет работа на ЖК «МЧС»

Сегодня гендиректор федерального Фонда защиты граждан — участников долевого строительства Константин Тимофеев в сопровождении республиканских чиновников проинспектировал казанские долгострои. Первым делом московский чиновник посетил ЖК «Молодежный» на Ноксинском спуске, где сегодня сдали первый в этом году проблемный объект и второй — в комплексе. Затем Тимофеев отправился в многострадальный ЖК «МЧС» на улице Зур Урам, где рассказал журналистам о необходимом финансировании долгостроев Татарстана и общем положении дел на проблемных стройках.
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