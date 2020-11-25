Проблемные стройки Казани: как идет работа на ЖК «МЧС»

Сегодня гендиректор федерального Фонда защиты граждан — участников долевого строительства Константин Тимофеев в сопровождении республиканских чиновников проинспектировал казанские долгострои. Первым делом московский чиновник посетил ЖК «Молодежный» на Ноксинском спуске, где сегодня сдали первый в этом году проблемный объект и второй — в комплексе. Затем Тимофеев отправился в многострадальный ЖК «МЧС» на улице Зур Урам, где рассказал журналистам о необходимом финансировании долгостроев Татарстана и общем положении дел на проблемных стройках.

