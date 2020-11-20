Реликвии татар Сибири: уникальные костюмы, рукописи на старотатарском и волос из бороды пророка

Сегодня в Казанском Кремле, в Музее исламской культуры, открылась выставка «Татары Сибири: реликвии и коллекции», созданная совместно с музеями Тюменской области. На ней представлены традиционные костюмы сибирских татар, ювелирные украшения, фотодокументы, отражающие этнические особенности татар, проживающих в Тюменской области.

Главный экспонат выставки — волос из бороды пророка Мухаммеда — мусульманская реликвия, хранящаяся в Тюменском музее уже почти сто лет.