Шесть новоселов «Реки Замбези»: в казанский зоопарк привезли швейцарских шимпанзе

15:00, 20.11.2020 35
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  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин

Сегодня казанский зоопарк «Река Замбези» пополнился шестью шимпанзе из Швейцарии. Шестерых самцов зовут Диджит, Тили, Памдели, Мойо, Мадшабу и Малик. Для приматов построили специальный вольер площадью около 700 кв. метров. Половина территории приходится на открытую площадку, куда обезьян переведут весной.


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