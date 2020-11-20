Шесть новоселов «Реки Замбези»: в казанский зоопарк привезли швейцарских шимпанзе

Сегодня казанский зоопарк «Река Замбези» пополнился шестью шимпанзе из Швейцарии. Шестерых самцов зовут Диджит, Тили, Памдели, Мойо, Мадшабу и Малик. Для приматов построили специальный вольер площадью около 700 кв. метров. Половина территории приходится на открытую площадку, куда обезьян переведут весной.
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