Вглубь слободы с Фонарщиком: в Казани презентовали экскурсионный проект «Фаролеро»

00:00, 20.11.2020 23
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В Казани презентовали новый экскурсионный маршрут, уже зарекомендовавший себя в Европе, — «Фаролеро». Корреспондент «Реального времени» вместе с сотрудниками префектуры «Старый город» и блогерами прогулялась по вечерним улицам Старо-Татарской слободы в сопровождении сказочного фонарщика.


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