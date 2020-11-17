Турнир по боксу на призы Айрата Хаматова собрал спортсменов из 36 регионов России

Сегодня в Центре бокса и настольного тенниса стартовали XVIII Всероссийские соревнования по боксу класса «А» на призы заслуженного мастера спорта, чемпиона мира А.К. Хаматова среди юниоров 2002-2003 г.р. В турнире принимают участие 139 спортсменов из 36 регионов России.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым