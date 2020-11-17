Турнир по боксу на призы Айрата Хаматова собрал спортсменов из 36 регионов России

23:00, 17.11.2020 29
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Центре бокса и настольного тенниса стартовали XVIII Всероссийские соревнования по боксу класса «А» на призы заслуженного мастера спорта, чемпиона мира А.К. Хаматова среди юниоров 2002-2003 г.р. В турнире принимают участие 139 спортсменов из 36 регионов России.


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