10 фото недели: дебюты, старты и открытия

00:00, 15.11.2020 10
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  • Александр Артемьев
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Рассказ о ряде событий уходящей недели можно начинать со слова «впервые». Крупнейший торговый центр столицы Татарстана KazanMoll встретил первых посетителей, на набережной Казанки прошла первая экскурсия в рамках создания парка «Манзара», группа «Аигел» презентовала свой первый альбом на татарском языке, во Дворце единоборств «Ак барс» проходит юниорский турнир по греко-римской борьбе, и для многих его участников это дебют на всероссийском уровне. Вишенка на торте — костюм Сююмбике ханбике, представленный в «Манеже» и воссозданный турецкими дизайнерами в единственном экземпляре и специально для Казани. А кроме того, Новый год не за горами и празднику — быть: у «Чаши» уже начали монтировать городскую елку.

  • 1. Начало монтажа городской елки у Центра семьи «Казан».
  • 2—3. Открытие торгового центра KazanMall.
  • 4. Костюм царицы Сююмбике на выставке «Кафтан. Костюмы Османской империи глазами современных турецких дизайнеров».
  • 5. Презентация альбома «Пыяла» группы «Аигел».
  • 6—7. Всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года памяти заслуженного тренера РСФСР М.М. Сахабутдинова.
  • 8—10. Первая экскурсия по проекту парка «Манзара».

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