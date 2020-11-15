10 фото недели: дебюты, старты и открытия

Рассказ о ряде событий уходящей недели можно начинать со слова «впервые». Крупнейший торговый центр столицы Татарстана KazanMoll встретил первых посетителей, на набережной Казанки прошла первая экскурсия в рамках создания парка «Манзара», группа «Аигел» презентовала свой первый альбом на татарском языке, во Дворце единоборств «Ак барс» проходит юниорский турнир по греко-римской борьбе, и для многих его участников это дебют на всероссийском уровне. Вишенка на торте — костюм Сююмбике ханбике, представленный в «Манеже» и воссозданный турецкими дизайнерами в единственном экземпляре и специально для Казани. А кроме того, Новый год не за горами и празднику — быть: у «Чаши» уже начали монтировать городскую елку.
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