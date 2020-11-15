10 фото недели: дебюты, старты и открытия

Рассказ о ряде событий уходящей недели можно начинать со слова «впервые». Крупнейший торговый центр столицы Татарстана KazanMoll встретил первых посетителей, на набережной Казанки прошла первая экскурсия в рамках создания парка «Манзара», группа «Аигел» презентовала свой первый альбом на татарском языке, во Дворце единоборств «Ак барс» проходит юниорский турнир по греко-римской борьбе, и для многих его участников это дебют на всероссийском уровне. Вишенка на торте — костюм Сююмбике ханбике, представленный в «Манеже» и воссозданный турецкими дизайнерами в единственном экземпляре и специально для Казани. А кроме того, Новый год не за горами и празднику — быть: у «Чаши» уже начали монтировать городскую елку.

1. Начало монтажа городской елки у Центра семьи «Казан».

2—3. Открытие торгового центра KazanMall.

4. Костюм царицы Сююмбике на выставке «Кафтан. Костюмы Османской империи глазами современных турецких дизайнеров».

5. Презентация альбома «Пыяла» группы «Аигел».

6—7. Всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года памяти заслуженного тренера РСФСР М.М. Сахабутдинова.

8—10. Первая экскурсия по проекту парка «Манзара».