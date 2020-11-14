Здесь будет «Манзара»? Между двумя казанскими дамбами построят современный парк

20:00, 14.11.2020 38
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня более двух десятков человек - блогеров, журналистов и неравнодушных жителей столицы Татарстана - совершили двухчасовую прогулку вдоль Казанки, организованную сооснователем бюро Orchestra Design Екатериной Гольдберг и архитектором Камиллой Ибрагимовой. Им предстояло «вживую» оценить перспективы создания нового парка «Манзара» на территории между Ленинской и Кировской дамбами. Что увидели экскурсанты - в фоторепортаже «Реального времени».


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