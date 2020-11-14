Схватки на ковре: в Казани проходит Всероссийский турнир по греко-римской борьбе

С 13 по 15 ноября в казанском Дворце единоборств «Ак Барс» проходит Всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года памяти заслуженного тренера РСФСР М. М. Сахабутдинова. В составе 53 команд на протяжении трех дней выступит 200 спортсменов со всей страны. В соревнованиях принимают участие 33 спортсмена из Татарстана.
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