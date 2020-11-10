Пожар в Адмиралтейке: в бывшем здании КВЗ погибли 5 человек, одному удалось спастись

11:54, 10.11.2020 29
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  • Ирина Плотникова
  • Ирина Плотникова
  • Ирина Плотникова
  • Ирина Плотникова
  • Ирина Плотникова
  • Ирина Плотникова
  • Ирина Плотникова
  • Ирина Плотникова
  • Ирина Плотникова
  • Ирина Плотникова
  • Ирина Плотникова
  • Ирина Плотникова
  • Ирина Плотникова
  • Ирина Плотникова
  • Ирина Плотникова
  • Ирина Плотникова
  • Ирина Плотникова
  • Ирина Плотникова
  • Ирина Плотникова
  • Ирина Плотникова
  • Ирина Плотникова
  • Ирина Плотникова
  • Ирина Плотникова
  • Ирина Плотникова
  • Ирина Плотникова
  • Ирина Плотникова
  • Ирина Плотникова
  • Ирина Плотникова
  • Ирина Плотникова

Пожар в бывшем здании Казанского вертолетного завода (КВЗ) в Адмиралтейской слободе, разгоревшийся этой ночью, унес жизни пятерых человек, еще одному удалось спастись. На месте трагедии побывала корреспондент «Реального времени».


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