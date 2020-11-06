Дебютная премьера в Театре Камала: современная притча «На закате»

19:00, 06.11.2020 19
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня на сцене Театра им. Г. Камала состоялась премьера спектакля «На закате» по пьесе драматурга-дебютанта Артура Шайдуллы. В прошлом году пьеса стала победителем конкурса современной национальной драматургии, который проводит театр, и сразу же попала в репертуарный план.


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