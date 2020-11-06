Золотой век в Кремле: Екатерина Великая «гостит» в казанском «Эрмитаже»

20:00, 06.11.2020 41
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в центре «Эрмитаж-Казань» открылась выставка «Екатерина Великая. Золотой век Российской империи». Этот музейный проект включает в себя 525 экспонатов из собрания Государственного Эрмитажа. Выставка специально подготовлена для Казани — на ней представлены 30 отреставрированных для экспозиции предмета, 25 экспонатов выставляются впервые.


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