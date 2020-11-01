10 фото недели: волшебная сила искусства. И спорта

00:00, 01.11.2020 10
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  • Ринат Назметдинов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Ринат Назметдинов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Уходящая неделя огорчила прогрессирующей ковидной статистикой и новой порцией связанных с пандемией ограничений. Да, в гипермаркеты, рестораны и на дискотеки лучше не ходить, но на выставки и спортивные площадки — можно. И нужно: вдохновение художника и азарт спортсмена — неизменные источники позитивных эмоций, так необходимых нам сейчас, на пороге самого скучного, а в этом году еще и эпидемичного осеннего месяца.

  • 1 — 2. Визит в Казань двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Анны Богалий.
    1. На стройке биатлонного комплекса в поселке Мирный.
    2. На встрече с юными казанскими биатлонистами.
  • 3 — 4. На выставке каллиграфии «Фатиха: новые смыслы» в Казанском кремле.
  • 5 — 7. На чемпионате России по плаванию в казанском Дворце водных видов спорта.
  • 8 — 10. На выставке «Несуровый стиль Геннадия Архиреева» в Галерее современного искусства ГМИИ РТ.

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