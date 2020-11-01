10 фото недели: волшебная сила искусства. И спорта

Уходящая неделя огорчила прогрессирующей ковидной статистикой и новой порцией связанных с пандемией ограничений. Да, в гипермаркеты, рестораны и на дискотеки лучше не ходить, но на выставки и спортивные площадки — можно. И нужно: вдохновение художника и азарт спортсмена — неизменные источники позитивных эмоций, так необходимых нам сейчас, на пороге самого скучного, а в этом году еще и эпидемичного осеннего месяца.
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