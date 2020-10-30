Казанское время Геннадия Архиреева: 70 работ «мудреца с душой ребенка»

23:00, 30.10.2020 46
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Выставкой «Несуровый стиль Геннадия Архиреева» Галерея современного искусства ГМИИ РТ открыла новый проект «Казанское время. Художники 1990-х». В экспозицию вошли более 70 работ мастера из коллекции ГМИИ РТ, музея-заповедника «Остров-град Свияжск» и четырех частных коллекций. В Казани впервые представили широкую ретроспективу этого мастера.


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