Казанское время Геннадия Архиреева: 70 работ «мудреца с душой ребенка»

Выставкой «Несуровый стиль Геннадия Архиреева» Галерея современного искусства ГМИИ РТ открыла новый проект «Казанское время. Художники 1990-х». В экспозицию вошли более 70 работ мастера из коллекции ГМИИ РТ, музея-заповедника «Остров-град Свияжск» и четырех частных коллекций. В Казани впервые представили широкую ретроспективу этого мастера.
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