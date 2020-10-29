Маулид ан-Наби в мечети «Марджани»

15:04, 29.10.2020 26
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в мечети «Марджани» отметили Маулид ан-Наби. На встрече в честь дня рождения Пророка Мухаммеда прозвучали проповеди, посвященные жизни пророка и мунаджаты о нем.


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