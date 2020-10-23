«Приглашение на кАЗнь». Очередная премьера в Казанском ТЮЗе

21:30, 23.10.2020 32
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казанском ТЮЗе состоялась очередная премьера – спектакль «Приглашение на кАЗнь» по роману Владимира Набокова. Спектакль-антиутопия - притча о человеке, получившем смертный приговор за несоответствие нормам общества - стал новой работой молодого режиссера Ильнура Гарифуллина.


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