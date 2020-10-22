По волнам сознания: казанская премьера работ Ильгизара Самакаева

18:40, 22.10.2020 31
1/31
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Национальной художественной галерее «Хазинэ» открылась выставка Ильгизара Самакаева «Трансерфинг в живописи». Название выставки отсылает к эзотерическому учению Вадима Зеланда. В экспозиции представлены картины, которые казанцы увидят впервые. Ранее они побывали на выставках в Китае, Сербии и Москве.


комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи