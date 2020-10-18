10 фото недели: пробежать марафон, посетить модный вернисаж и проверить свою грамотность

00:00, 18.10.2020 10
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

На этот раз уходящая неделя оказалась насыщенной событиями не только разнообразными, но и требующими активного в них участия. Герои фотоподборки «Реального времени» за 7 дней преодолевали марафонские дистанции и болели за участников соревнований по гребле, выбирали нового руководителя института истории им. Марджани и писали «Тотальный диктант», учились экологическому мышлению и прощались с золотой осенью.

  • 1 - 2. Казанский марафон - 2020.
  • 3 - 4. Финальный этап Студенческой гребной лиги.
  • 5 - 6. Выборы директора Института истории им. Ш. Марджани АН РТ.
  • 7. Выставка «Казань – город без мусора».
  • 8. Выставка А. Иншакова «Осенняя симфония».
  • 9 - 10. «Тотальный диктант - 2020» в Казани.

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