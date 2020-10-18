10 фото недели: пробежать марафон, посетить модный вернисаж и проверить свою грамотность

На этот раз уходящая неделя оказалась насыщенной событиями не только разнообразными, но и требующими активного в них участия. Герои фотоподборки «Реального времени» за 7 дней преодолевали марафонские дистанции и болели за участников соревнований по гребле, выбирали нового руководителя института истории им. Марджани и писали «Тотальный диктант», учились экологическому мышлению и прощались с золотой осенью.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым