10 фото недели: пробежать марафон, посетить модный вернисаж и проверить свою грамотность

На этот раз уходящая неделя оказалась насыщенной событиями не только разнообразными, но и требующими активного в них участия. Герои фотоподборки «Реального времени» за 7 дней преодолевали марафонские дистанции и болели за участников соревнований по гребле, выбирали нового руководителя института истории им. Марджани и писали «Тотальный диктант», учились экологическому мышлению и прощались с золотой осенью.

1 - 2. Казанский марафон - 2020.

3 - 4. Финальный этап Студенческой гребной лиги.

5 - 6. Выборы директора Института истории им. Ш. Марджани АН РТ.

7. Выставка «Казань – город без мусора».

8. Выставка А. Иншакова «Осенняя симфония».

9 - 10. «Тотальный диктант - 2020» в Казани.