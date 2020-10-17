Три тысячи километров по воде: на ЭП-600 «Нижнекамскнефтехима» доставлена очередная партия крупногабаритного оборудования

В Нижнекамский грузовой порт прибыло шестое по счету судно с технологическим оборудованием для нового завода ЭП-600 «Нижнекамскнефтехима». Свой путь «Нева-Лидер 2» начал в Италии, где загрузили 15 единиц оборудования. В Румынии на борт приняли еще 46 единиц оборудования, привезенного из Южной Кореи. Всего в нефтехимическую столицу Татарстана доставили 61 единицу оборудования. Реализация проекта по производству этилена с проектной мощностью 600 тыс. тонн в год обусловлена стратегией ПАО «Нижнекамскнефтехим». Новый комплекс укрепит статус крупного участника рынка России и СНГ, увеличит выработку целевых продуктов с высокой стоимостью. На заводе будут перерабатывать 1 798 500 тонн нафты в год и выпускать этилена 600 000 тонн в год, пропилена — 272 800 тонн в год, бутадиена — 88 000 тонн в год, бензола — 245 тысяч тонн в год. Окончание работ запланировано на июнь 2023-го.