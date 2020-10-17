Писать грамотно — это модно! Как прошел казанский «Тотальный диктант — 2020»

Сегодня в России прошел очередной, 17-й по счету «Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция, направленная на популяризацию грамотности и повышение интереса к русскому языку. В Казани диктант прошел очно. По республике было организовано более 300 площадок. На одной из них, в казанском Доме дружбы народов, побывали корреспонденты «Реального времени».