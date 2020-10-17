Вслед уходящей золотой осени. Выставка Александра Иншакова в галерее «Дом Art»

Сегодня в казанской галерее «Дом Art» открылась выставка Александра Иншакова «Осенняя симфония». Александр Иншаков — признанный пейзажист и принадлежит к мастерам, которые в равной мере интересно и профессионально работают и в живописи, и в графике, блестяще владея и искусством акварели.