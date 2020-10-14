Журналистская Казань простилась с Рашитом Ахметовым

12:48, 14.10.2020 28
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в Казани проводили в последний путь издателя и главного редактора газеты «Звезда Поволжья» Рашита Ахметова, умершего на 67 году жизни от коронавирусной инфекции. Проститься с журналистом и политиком (Ахметов возглавлял реготделение партии «Демократическая Россия») пришли его коллеги, татарская общественность, родные и друзья.


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