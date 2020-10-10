10 фото недели: маску не снимать!

Невеселый тренд прошедших 7 дней — активный рост числа заразившихся коронавирусом. И российские, и мировые показатели заболеваемости устанавливают антирекорды, увеличивается число тяжелобольных, усиливается нагрузка на медучреждения. На жесткую, аналогичную весенней, самоизоляцию нас пока не отправляют, но просят быть более ответственными и осторожными. Строгое соблюдение профилактических мер — сейчас вопрос первоочередной. «Реальное время» посмотрело, как соблюдают масочный режим жители Татарстана разных возрастов и профессий.
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