10 фото недели: маску не снимать!

Невеселый тренд прошедших 7 дней — активный рост числа заразившихся коронавирусом. И российские, и мировые показатели заболеваемости устанавливают антирекорды, увеличивается число тяжелобольных, усиливается нагрузка на медучреждения. На жесткую, аналогичную весенней, самоизоляцию нас пока не отправляют, но просят быть более ответственными и осторожными. Строгое соблюдение профилактических мер — сейчас вопрос первоочередной. «Реальное время» посмотрело, как соблюдают масочный режим жители Татарстана разных возрастов и профессий.

1 — 2. На митинге за перенос строительства трассы М-12.

3 — 4. На выставке «Оружие доблести и чести» в Музее Пушечного двора в «Казанском Кремле».

5 — 6. На презентации сервиса доставки продуктов «Самокат».

7. На заседании Советского райсуда по делу о «санитарной» афере.

8. На мастер-классе Марата Башарова в Казани.

9 — 10. В «красной зоне» казанской горбольницы №16.