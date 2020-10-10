10 фото недели: маску не снимать!

00:00, 10.10.2020 10
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  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Ирина Плотникова
  • Илья Репаин
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Невеселый тренд прошедших 7 дней — активный рост числа заразившихся коронавирусом. И российские, и мировые показатели заболеваемости устанавливают антирекорды, увеличивается число тяжелобольных, усиливается нагрузка на медучреждения. На жесткую, аналогичную весенней, самоизоляцию нас пока не отправляют, но просят быть более ответственными и осторожными. Строгое соблюдение профилактических мер — сейчас вопрос первоочередной. «Реальное время» посмотрело, как соблюдают масочный режим жители Татарстана разных возрастов и профессий.

  • 1 — 2. На митинге за перенос строительства трассы М-12.
  • 3 — 4. На выставке «Оружие доблести и чести» в Музее Пушечного двора в «Казанском Кремле».
  • 5 — 6. На презентации сервиса доставки продуктов «Самокат».
  • 7. На заседании Советского райсуда по делу о «санитарной» афере.
  • 8. На мастер-классе Марата Башарова в Казани.
  • 9 — 10. В «красной зоне» казанской горбольницы №16.

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