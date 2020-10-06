«Оружие доблести и чести»: ятаган, фальконет, каска форменная и дуэльные пистолеты

Сегодня в Музее Пушечного двора Музея-заповедника «Казанский Кремль» открылась выставка «Оружие доблести и чести» из фондов Рыбинского музея-заповедника и Музея-заповедника «Казанский Кремль». В экспозиции представлено восточное, европейское и отечественное клинковое и древковое оружие, образцы огнестрельного оружия с художественной отделкой, дуэльные пистолеты известного бельгийского бренда Н. Виварио-Пломдо.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым