«Оружие доблести и чести»: ятаган, фальконет, каска форменная и дуэльные пистолеты

21:36, 06.10.2020 45
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  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин

Сегодня в Музее Пушечного двора Музея-заповедника «Казанский Кремль» открылась выставка «Оружие доблести и чести» из фондов Рыбинского музея-заповедника и Музея-заповедника «Казанский Кремль». В экспозиции представлено восточное, европейское и отечественное клинковое и древковое оружие, образцы огнестрельного оружия с художественной отделкой, дуэльные пистолеты известного бельгийского бренда Н. Виварио-Пломдо.


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