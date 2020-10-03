No way: Орел, Любимово и другие vs трасса М-12

В Казани в сквере Славы, около станции метро «Проспект Победы» состоялся митинг за перенос строительства трассы М-12 Москва — Казань. Организатором митинга выступило татарстанское региональное отделение партии «ЛДПР». Проект строительства участка платной трассы М-12 на территории Татарстана вызвал немало дискуссий в республике. Часть активистов считают, что строительство автомагистрали повлечет вырубку деревьев, загрязнение и обмеление водоемов и разделение поселка Орел на две части. Кроме того, далеко не все рады будущему соседству своих домов с автобаном. По мнению некоторых активистов, власти должны вернуться к первоначальному плану, по которому автобан затрагивает поселок Кзыл-Байрак.