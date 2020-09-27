10 «официальных» фото недели: Госсовет собирается в БКЗ, снова выборы и первый юбилей «Возрождения»

00:00, 27.09.2020 10
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Минувшие семь дней в Казани отмечены несколькими неординарными событиями: президент Татарстана Рустам Минниханов обратился с посланием к Госсовету РТ, Республиканский фонд «Возрождение» отметил 10-летний юбилей, а депутаты Казгордумы переизбрали мэром города Ильсура Метшина. В фотоподборке «Реального времени» — детали этих знаковых событий.

  • 1—3. Первое заседание Казанской городской думы четвертого созыва.
  • 4—7. Перед оглашением послания президента Татарстана Рустама Минниханова Госсовету РТ.
  • 9—10. Праздничное мероприятие в честь 10-летия республиканского фонда «Возрождение».

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