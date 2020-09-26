«Татарча диктант — 2020»: онлайн и оффлайн

16:30, 26.09.2020 29
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня состоялась всемирная образовательная акция «Татарча диктант». В этом году диктант прошел в пятый раз и в дистанционном формате. Офлайн-площадкой стал мероприятия стал институт фундаментальной медицины и биологии. В написании диктанта здесь участвовали около 200 человек.


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