10 лет Республиканского фонда «Возрождение»: от древнего Болгара и острова-града Свияжска — к полилингвальному «Адымнару»

Сегодня в Казани, в КРК «Пирамида», прошло торжественное мероприятие по случаю 10-летия со дня образования Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан. В нем приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, председатель Государственного совета РТ Фарид Мухаметшин, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, заместитель директора департамента международных отношений МИД РФ, ответственный секретарь Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе, первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, а также участники, благотворители, инвесторы всех проектов, члены попечительского, административного, экспертного советов фонда, руководители федеральных и республиканских ведомств, главы муниципальных образований РТ.